"حزب الله" يقصف جنود ومواقع الاحتلال جنوبي لبنان

الساعة 08:43 م|25 ابريل 2024

فلسطين اليوم

قالت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الخميس، إنها نفذت عدة عمليات استهداف وقصف لمواقع وثكنات عسكرية وتجمعاتلجنود الاحتلال "الإسرائيلي"، جنوبي لبنان.

 

وصرحت في بلاغات عسكرية، بأن عملياتها جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداًعلىاستهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها علما الشعب.

 

وشنّت المقاومة الإسلامية، وفق بيان لها، هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابتهدفها.

 

ونوهت إلى أن مجاهديها استهدفوا ثكنةزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وقصفواانتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة"بالأسلحة الصاروخيةوأصابوا أهدافهم بشكلمباشر".