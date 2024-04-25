"حزب الله" يقصف جنود ومواقع الاحتلال جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

قالت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الخميس، إنها نفذت عدة عمليات استهداف وقصف لمواقع وثكنات عسكرية وتجمعاتلجنود الاحتلال "الإسرائيلي"، جنوبي لبنان.

وصرحت في بلاغات عسكرية، بأن عملياتها جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداًعلى ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها علما الشعب.

وشنّت المقاومة الإسلامية، وفق بيان لها، هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابت ‏هدفها.

ونوهت إلى أن مجاهديها استهدفوا ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وقصفوا ‏انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة"بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوا أهدافهم بشكل ‏مباشر".