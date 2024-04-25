قوات الاحتلال تكشف حصيلة جرحاها في غزة.. وتسحب لواء "ناحال"

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد مصابيه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بينهم مئات إصاباتهم خطيرة، بالتزامن مع إعلانهانسحاب لواء "ناحال" من القطاع.

وقال الجيش في بيان له، إن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 1584 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، بينهم 321 إصاباتهم خطيرة.

من جهة أخرى، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الخميس مغادرة لواء ناحال قطاع غزة بعد 6 أشهر من القتال ليحل محله لواءان احتياطيان،وهما اللواء الاحتياطي الثاني، و679، بقيادة الفرقة 99.

ولواء ناحال يعد أحد ألوية النخبة التابعة لجيش الاحتلال، وقتل العديد من عناصره خلال عمليات المقاومة والاشتباكات الضارية في قطاعغزة.

وأرجعت الإذاعة قرار سحب لواء ناحال إلى أن مقاتليه "سيذهبون لإنعاش أنفسهم وزيادة كفاءتهم القتالية، للتحضير للمهمة القادمة فيغزة، وهي عملية رفح".

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال سحب اثنين من ألويته من الحدود الشمالية استعدادا لتنفيذ "مهام" في قطاع غزة وهما اللواء 2 التابعللفرقة 146 واللواء 679 التابع للفرقة 210.

وكانت هيئة البث العبرية ذكرت الثلاثاء، أن "لجيش" يستعد لاجتياح رفح "قريبا جدا"، في عملية "تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان" وبموافقة أمريكية.

وتصر حكومة الاحتلال على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظلوجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.