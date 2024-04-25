قوات الاحتلال تفرج عن 5 أسرى مقدسيين

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن خمسة أسرى مقدسيين من سجن النقب الصحراوي.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن "مصلحة سجون الاحتلال أطلقت سراح خمسة أسرى إداريين،بينهم الأسير عدنان منذر الحرباوي والذي قضى مدة محكوميته البالغة 3 سنوات في السجون".

وأوضح أبو عصب أنه أفرج عن الأسير إسلام عزام النتشة بعد أن أمضى عامًا قيد الاعتقال الاداري، إذ جدد الاحتلال الاعتقال الإداريبحقه لمدة 6 أشهر مرتين.

كما أفرج الاحتلال اليوم، عن الأسرى صبيح مصباح أبو صبيح، ومحمود ومهند محمود نمر، وأسامة علي بكيرات، بعد أن قضوا 6 أشهرإداري.