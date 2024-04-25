إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في منطقتي "المطينة" و"الشرفا" في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابلالغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "المطينة" وأغلقتها بشكل تام وأجبرت أصحاب المجالات التجارية على إغلاقها، ومنعت مرور المواطنينفيها.