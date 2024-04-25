متجاهلة عدوان "إسرائيل".. الولايات المتحدة و17 دولة تدعو المقاومة للإفراج الفوري عن الأسرى

فلسطين اليوم

دعا بيان مشترك صدر عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، ووقعه قادة الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، إلى الإفراج الفوري عن الأسرى لدىالمقاومة في قطاع غزة، متجاهلاً أكثر من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي.

وقال البيان الذي وقعته كل من الولايات المتحدة، الأرجنتين، النمسا، البرازيل،بلغاريا، كندا،كولومبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا،بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، إسبانيا، تايلاند وبريطانيا، إن "مصير الأسرى في غزة، ومن بينهم مواطنونا، يثير قلقاً دولياً".

وزعم البيان أن "الاتفاق المطروح لإطلاق سراح الأسرى من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وأن يسهلتدفق المساعدات الإنسانية الإضافية الضرورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويؤدي إلى نهاية موثوقة للأعمال العدائية، ويمكّن سكان غزة منالعودة إلى منازلهم وأراضيهم، مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله "نرى بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق فيغزة"، وأضاف "استلمنا مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي - الأميركي غولدبيرغ بولين يوم الإثنين الماضي، وما زلنا نراجعه".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد نشرت أمس الأربعاء، رسالةً مصوّرةً من أحدالأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة، هيرش غولدبيرغ بولين.

وقال بولين إن أحداً لم يحمِهِ وسواه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023،مطالباً نتنياهو وأعضاء حكومته أن يخجلوا من أنفسهم،لأنهم أهملواآلاف المستوطنين، وتركوا الأسرى أكثر من 200 يوم، ورفضوا كلّ الصفقات المعروضة عليهم، ولأنّ غارات سلاح الجو الإسرائيلي قتلت منهم70 أسيراً.

وسأل بولين نتنياهو وأعضاء حكومته وأعضاء "كابينت" الحرب: "ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟"، مطالباً إياهم، بينما يتناولون الغداء مععائلاتهم، أن يفكّروا في الأسرى الموجودين تحت الأرض من دون ماء ولا أكل ولا شمس ولا علاج.

وقال بولين: "افعلوا ما هو متوقّع منكم وأعيدونا إلى البيوت حالاً"، سائلاً "إن كان هذا قد أصبح كبيراً عليكم فآن الأوان لتسليم المفاتيحوإخلاء الوزارات والجلوس في بيوتكم".

وتؤكد المقاومة الفلسطينية على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من جميع أنحاء القطاع، وعودةالنازحين بحرية إلى مناطقهم، وتسهيل وصول المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني، وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، كشروط طبيعية وبديهيةلأي صفقة مقبلة.