لبنان: المقاومة تستهدف انتشارا لجنود الاحتلال في الضهيرة وقصف يطال بعلبك

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا ظهر يوم الخميس انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏، و موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتم إصابة الموقعين بشكل مباشرة.

وقال إعلام الاحتلال الاسرائيلي إنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه منطقة عرب العرامشة.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية أن طائرة مسيرة القت بصاروخ قرب صهريج وقود في منطقة دورس بمحيط مدينة بعلبك شرق لبنان ما أدى إلى إصابة السائق.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الحميض شرق بلدة علما الشعب ، واستهدف منزل عبدالله فرح ودمر بالكامل.

وأضافت أن الغارة تسببت بوقوع أضرار جسيمة في الحي وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض، وتعرضت اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة لقصف مدفعي معاد متقطع.