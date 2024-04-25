ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء لـ141 منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، صباح اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم.

وقال المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، إن العدد ارتفع بعد ارتقاء الصحفي محمد بسام الجمل متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزل العائلة شرق رفح فجر الخميس.

وكان الجمل يعمل في وكالة فلسطين الآن الإخبارية.