الصحة: 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.