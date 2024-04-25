الجهاد الإسلامي تدين قرار الكونغرس الأمريكي تقديم دعم جديد للاحتلال

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم مليارات الدولارات للاحتلال، إضافة لكميات هائلة من الأسلحة والذخائر الفتاكة لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

ونددت الجهاد، في بيان، بتصريحات الإدارة الأمريكية حول زعهما الاطلاع على خطط الاحتلال لاجتياح رفح، واعتبرتها محاولة تضليل الرأي العام بما يوفر الحماية للكيان رغم استعداده لتنفيذ الجرائم بحق الأبرياء والأطفال والنساء.

وحملت الجهاد إدارة بايدن المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال في عموم فلسطين، وغزة، سواء التي ارتكبها أو التي يجهز لارتكابها.

وشددت على أن تمويل الإدارة الأمريكية للكيان وتوفير كل أنواع الدعم المالي واللوجستي والسياسي له، يثبت أن أمريكا التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.