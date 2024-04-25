جهاز أمن مطار رفيق الحريري في بيروت يوقف طائرة تحمل عبارة "تل أبيب"

فلسطين اليوم

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، أنّ طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية مسجلة في دولة أثيوبيا تحت الرقم ET-AXK"، هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تحمل شعار "تل أبيب".

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في بيانٍ لها إنّه عند توقف الطائرة في الموقف المخصّص لها على ساحة الطائرات، أفادنا جهاز أمن المطار بوجود عبارة "تل أبيب" على جسم الطائرة.

وأشارت المديرية إلى أنّه وبعد استيضاح الأمر مع الشركة الأثيوبية، أفادت بأنّها اعتادت أن تقوم بتدوين اسم المطار الذي تهبط فيه الطائرة لـأول مرّة بعد شرائها، وبأنهم لم يتنبهوا إلى ذلك الأمر قبل رحلة الطائرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وتابع البيان: "قمنا بالطلب إلى الشركة إزالة العبارة عن جسم الطائرة قبل السماح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما حصل فعليّاً، وقامت الشركة بإزالة العبارة المذكورة، وكذلك تم الطلب إلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي شعار يتعلق بكيان العدو الإسرائيلي على طائرات الشركة قبل هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي".

وفي أيار/مايو 2023، أعلن لبنان، منع شركة الطيران "TUS AIR" القبرصية، من التحليق في أجوائه أو الهبوط في مطاره الدولي لأن بعض أسهمها مملوكة لشركة إسرائيلية.