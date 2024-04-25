الفصائل الفلسطينية تحذر من اجتياح الاحتلال رفح

فلسطين اليوم

حذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الكارثية والإنسانية وانفجار يهدد الأمن القومي في المنطقة، إذا ما أقدم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على اجتياح مدينة رفح.

وقالت الفصائل في غزة في بيان لها: إن الإدارة الأميركية والمجتمع الغربي يتحملان مسؤولية أي عملية اجتياح بري لمدنية رفح، مؤكدة أن القوى والمؤسسات الدولية ستكون شريكة في أي جرائم تقترف في المدينة.

وحذرت كذلك من انفجار يهدد الأمن القومي للمنطقة بأسرها والمصري خاصة "إذا أصر العدو على اجتياح رفح"، مشيرة إلى أن من شأن العدوان الوقف الكلي لتدفق المساعدات لأبناء شعبنا عبر معبر رفح شريان الحياة الوحيد المتبقي.

وقالت الفصائل، إن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تتجهز لأي سيناريوهات بما فيها اجتياح رفح، وكل الخيارات أمامها مفتوحة دون استثناء لحماية الشعب الفلسطيني وإفشال مخططات الاحتلال.

ودعت الفصائل الدول العربية والإسلامية والدول الحرة وأحرار شعوب العالم إلى ضرورة تبني موقف عملية وجدية من أجل وقف العدوان، وكسر الحصار، واستخدام أوراق القوة والضغط التي تمتلكها للتصدي لأي تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح.

كما دعت الجماهير العربية والإسلامية والشعوب الحرة في كل مكان إلى النزول للميادين والساحات للتنديد باستمرار حرب الإبادة، واستمرار الضغط على الأنظمة العربية والإسلامية الرسمية والأنظمة الغربية لتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة الجماعية.

وجاء تحذير الفصائل في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح، وسط تسريبات إسرائيلية بأن هذه الخطوة العدواتية باتت وشيكة.