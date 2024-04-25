الاحتلال يسلم عائلة الأسير أيسر البرغوثي اخطارا بهدم شقتهم السكنية برام الله

فلسطين اليوم

سلّمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عائلة الأسير الطبيب أيسر البرغوثي في حي بطن الهوى بمدينة رام الله، إخطارا بهدم شقتها السكنية.

وكانت قوات الاحتلال قد أخذت في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي قياسات الشقة السكنية للمعتقل البرغوثي، تمهيدا لهدمها.

واعتُقل البرغوثي في السابع من كانون الثاني بعد محاصرة البناية السكنية التي يقطنها.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب الاقتحام، إذ أطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد الطفل خالد رائد عروق (16 عاما)، بعد إصابته برصاصة في البطن، ونُقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في أحياء رام الله التحتا والطيرة قرب دوار السرية، وأم الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.