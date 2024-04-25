قوات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين خلال اقتحامها الضفة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ودهمت قوات الاحتلال حي الطيرة غربي رام الله، واقتحمت منزل الطبيب الأسير أيسر البرغوثي وسلمت عائلته قرارا بهدم منزلها، إلى جانب اقتحام منزل الطبيب خالد الخاروف بحي أم الشرايط بالبيرة وتفتيشه.

ودهمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق نابلس واقتحمت منازل أسرى محررين وفتشتها، وسط تخريب في الممتلكات.

كما دهم الاحتلال قرية فرعون في طولكرم واعتقل الشاب حمادة محمود أبو عيشة، كما اعتقل الاحتلال المسن يحيى السيد خلال اقتحام مسجد في المدينة، واعتقال الشبان عمر اللبدي، وعبد الله أبو حليب وخالد جوابرة.