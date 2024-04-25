شهداء وإصابات في قصف مكثف على رفح

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر، الليلة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووصل 6 شهداء وعدد من الإصابات لمستشفى أبو يوسف النجار، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الجمل شرق رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد المواطن هاني محمد النجار، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية بجوار مسجد الرحمة بمخيم الشابورة وسط رفح، ونقل إصابات من المكان.