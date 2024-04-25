مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام "الفصح اليهودي"

فلسطين اليوم

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي.

وأوضحت مصادر محلية أن أكثر من 430 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى، بالتزامن مع ثالث أيام عيد "الفصح اليهودي"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت "جماعات الهيكل" قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام "عيد الفصح"، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.