استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله

فلسطين اليوم

استشهد فتى، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها فجر اليوم الخميس مدينة رام الله.

وأكدت مصادر محلية أن الفتى خالد رائد عروق ارتقى شهيدا عقب اصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وفي حي ام الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.

وقالت إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.