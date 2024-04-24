أسير "إسرائيلي" لدى القسام لنتنياهو وحكومته: أنهوا هذا الكابوس الآن أو استقيلوا!

فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، رسالةً مصوّرةً من أحد الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة، هيرش جولدبيرج بولين.

وقال بولين إن أحداً لم يحمِهِ وسواه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مطالباً بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته أن يخجلوا منأنفسهم،لأنهم أهملوا آلاف المستوطنين، وتركوا الأسرى 200 يوم، ورفضوا كلّ الصفقات المعروضة عليهم، ولأنّ غارات سلاح الجوالإسرائيلي قتلت منهم 70 أسيراً.

وسأل بولين نتنياهو وأعضاء حكومته وأعضاء "كابينت" الحرب: "ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟"، مطالباً إياهم، بينما يتناولون الغداء مععائلاتهم، أن يفكّروا في الأسرى الموجودين تحت الأرض من دون ماء ولا أكل ولا شمس ولا علاج.

وقال بولين: "افعلوا ما هو متوقّع منكم وأعيدونا إلى البيوت حالاً"، سائلاً "إن كان هذا قد أصبح كبيراً عليكم"، مضيفاً "آن الأوان لتسليمالمفاتيح وإخلاء الوزارات والجلوس في بيوتكم".

وتواصل المقاومة الفلسطينية، نشر معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، أو مشاهد مصوّرة لهم وهم يطالبون حكومتهم بوقف القصف على غزةوالعمل على إعادتهم، في الوقت الذي أدّى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى مقتل العديد منهم بنيران الاحتلال.

وتشهد المستوطنات في كيان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تظاهرات متكررة للمطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاقسراح الأسرى، مشكّلةً عامل ضغط كبير على حكومة الاحتلال.