عدد شهداء وجرحى غزة يتجاوز الـ111 ألفاً

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34262 شهيداً و77229 إصابةمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إنّ الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر ضدالعائلات في قطاع غزّة وصل منها إلى المستشفيات 79 شهيداً و86 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحذّرت الوزارة من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع، مضيفةً أنّهجرى "رصد العديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين".

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي، منذ منتصف ليل الثلاثاء - فجر الأربعاء، غاراته على قطاع غزة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداءوسقوط جرحى.

واليوم، كشف تقرير للمنظمات الأمنية حول الأزمات الغذاء للعام 2024 أنّ غزّة باتت تُشكّل أول أزمة على مستوى العالم في فترة زمنيةقصيرة جداً.

وخلص التقرير الذي أعدته وكالات تابعة للأمم المتحدة، تضم منظمة الفاو، ومنظمة الأغذية العالمية، ومفوضية اللاجئين، واليونيسيف، إلى أنّنصف سكان غزة يعانون أزمة سوء تغذية حاد حالياً. وحذّر من أنّه خلال أسابيع قليلة، سيعاني كل السكان من هذه الأزمة ما لم يتوقفإطلاق النار وتدخل المساعدات.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أنّ 55% من حيوانات غزة نفقوا منذ بداية الحرب، ولهذا تأثير ضخم في سوء التغذية.