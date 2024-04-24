الدفاع المدني ينتشل 51 شهيدا من مجمع ناصر الطبي بخانيونس

فلسطين اليوم

انتشلت طواقم الدفاع المدني بخانيونس، ليلة الأربعاء، 51 جثمانا لشهداء من مختلف الأعمار والفئات من مجمع ناصر الطبي.

وقال الدفاع المدني، في تصريح مقتضب، إنه تم التعرف على 30 من جثامين الشهداء التي انتشلت، أمس الثلاثاء، فيما بقي 21 جثمانا مجهولا.

كما أوضح الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 9 شهداء من أماكن متفرقة بخانيونس، وأنها ما زالت مستمرة في عمليات البحث وانتشال بقية الجثامين خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن إجمالي الجثامين التي تم انتشالها حتى اليوم وصل 324 شهيدا.