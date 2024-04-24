الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إجراء مراجعة

فلسطين اليوم

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش -أمس الثلاثاء- المانحين الدوليين إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب تقرير أشار إلى عدم وجود أدلة تثبت أن موظفي الوكالة كانوا أعضاء في مجموعات "إرهابية".

ورحب لينارسيتش بالتقرير الذي أكد على العدد الكبير من نظم الامتثال المطبقة في الوكالة، وأوصى بتحسينها.

ودعا لينارسيتش عبر منصة "إكس" الدول المانحة لدعم الأونروا، التي تعدّ شريان حياة للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت مجموعة مستقلة مسؤولة عن مراجعة الأونروا بوجود "مشاكل تتعلق بالحياد" في تقريرها الصادر أول أمس الاثنين، لكن دراسة أجرتها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا أشارت إلى عدم وجود أدلة تدعم اتهامات الاحتلال للأونروا بتوظيف أكثر من 400 "إرهابي".

وتم تشكيل المجموعة المسؤولة عن المراجعة بعد اتهام إسرائيل في يناير/كانون الأول الماضي بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلها بقيمة 450 مليون دولار تقريبا.

وبينما استأنفت بعض الدول التمويل مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، لم تستأنف بلدان أخرى التمويل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.