قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ودهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، بعد مداهمة منازلهم في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وأفرجت عن أحدهما لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد وانتشرت في حاراته، ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من متعب عودة، وخالد الاشقر، بالإضافة إلى عبد الله الأشقر الذي أفرجت عنه بعد التحقيق معه ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية اقتحمت بلدة يعبد من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من محمد جواد بدارنة، والشقيقين محمد وحسين حمزة حرز الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وانتشرت في شوارعها، وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين والمحال التجارية، واعتقلت الشابين أسامة سليم، وليث عاشور.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وانتشر جنود مشاة في شوارع البلدة، وداهموا منزلا يعود لعائلة جابر.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول بعدة آليات عسكرية، واعتقلت المواطن عادل أبو دية بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.