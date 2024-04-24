نتيجة ضربات المقاومة.. لا كهرباء في "مرغليوت" و"كريات شمونة"

فلسطين اليوم

اعترف الإعلام العبري بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي "مرغليوت" و"كريات شمونة"، نتيجة صلية الصواريخ الكبيرة التي أطلقها حزب الله.

واستذكر موقع "واي نت" العبري تأكيد لحزب الله بأنه إذا تجاوز العدو الخطوط المحددة لقواعد الاشتباك، سيُقابل بتوسيع نطاق الردود في العمق الإسرائيلي، وأعاد اقتباس تعهد المقاومة الإسلامية في لبنان بأنّ "بإمكانهم الوصول إلى أعماق إسرائيل، كل قواعدهم أهداف".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" إنّ ما بين 10 إلى 15 مقذوفاً سقطوا في "مرغليوت" تسببوا بانقطاع الكهرباء في المستوطنة، دون تفعيل صفارات الإنذار.

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس، استهداف مستوطنة "مرغليوت"، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا، وذلك في إطار الرد ‌‏على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية، وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين والتي أدت إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات.

وأمس، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أنّ مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، تحوّلت إلى "أكبر تجمع سكاني يتم إخلاؤه بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023"، واصفةً المستوطنة بكدينة "اشباح"، مع استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً لغزّة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان عدداً من العمليات العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها استهداف مقر قيادة لواء "غولاني"ومقر وحدة "إيغوز 621"، في ثكنة "شراغا"، شمالي ‏مدينة عكا المحتلة، بالإضافة إلى استهداف موقعي "‏رويسات العلم" في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، و"الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وبقذائف المدفعية، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في "تلة الكرنتينا" وحرج "راميم"، كما استهدفت تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع "العاصي"، بالأسلحة الملائمة.