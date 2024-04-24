قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان وتستولي على منزلين ومغسلة في جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أربعة شبان من بلدتي يعبد وكفر دان، واستولت على منزلين ومغسلة في قرية جلبون في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من يعبد وهم: حمودي جواد بدارنة، والشقيقان محمد وحسين حمزة حرز الله، عقب اقتحام البلدة، ومداهمة منازلهم، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد عابد من بلدة كفر دان، أثناء مروره على حاجز عسكري في واد الباذان.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية جلبون لليوم الثالث على التوالي، حيث حولت سطح منزلين يعودان للمواطنين طارق محمد أبو الرب، وأحمد حسن أبو الرب، إلى نقاط مراقبة.

وأضاف أبو الرب، أن تلك القوات استولت على مغسلة تعود لمواطن من عائلة أبو الرب، ودهمت مخازن تجارية بمحاذاة المغسلة، بعد خلع أبوابها، وسط إطلاق قنابل الصوت تجاه المنازل.

وأشار إلى أنه تم تحويل الدراسة إلى التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع مديرية تربية جنين.