بيلوسي تنتقد ممارسات نتنياهو بغزة وتطالبه بالاستقالة

فلسطين اليوم

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل منذ سنوات "عقبة" أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل، وانتقدت ما يفعله في قطاع غزة.

وأضافت بيلوسي في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا بثت الثلاثاء، أنها لا تعرف ما إذا كان نتنياهو يخشى السلام أم أنه لا يريد السلام فحسب، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين منذ سنوات.

وأكدت أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن الكيان من كل النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتساءلت: "ماذا يمكن أن يكون أسوأ مما فعله ردا على ذلك؟".

ووصفت ما أحدثه الاحتلال في غزة من دمار بأنه فظيع وهائل". وحمّلت نتنياهو المسؤولية عن ذلك وطالبته بالاستقالة، على غرار ما فعل رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا.

وكانت بيلوسي دعت مؤخرا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وبيلوسي ليست الديمقراطية البارزة الوحيدة التي تدعو إلى قيادة جديدة في كيان الاحتلال؛ ففي الشهر الماضي، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن نتنياهو "ضل طريقه"، ودعا إلى إجراء انتخابات في الكيان لاختيار حكومة جديدة.