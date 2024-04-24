تصاعد الاحتجاجات بجامعات أميركية للمطالبة بوقف العدوان على غزة

فلسطين اليوم

تتواصل حركة الاحتجاجات في جامعات أميركية مرموقة للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 200 يوم ووقف تسليح أميركا لكيان الاحتلال، وواصل طلاب مؤيدون للفلسطينيين اعتصامهم في المزيد من الجامعات في شتى أنحاء الولايات المتحدة، رغم الاعتقالات الجماعية في مظاهرات مماثلة في عدد من جامعات الساحل الشرقي في الأيام الماضية.

ومن بين المخيمات الجديدة، نصب طلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهي جامعة اشتهرت بنشاطها الطلابي خلال الستينيات- خياما للتضامن مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.

وفي كاليفورنيا أيضا، أغلقت السلطات حرم جامعة كال بولي هومبولت، وهي جامعة عامة في مدينة أركاتا فى ولاية كاليفورنيا، بعد أن احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى في الحرم الجامعي.

وفي حرم جامعة مينيسوتا في سانت بول، أزالت الشرطة أحد المخيمات بعد أن طلبت منها إدارة الجامعة التحرك، مشيرة إلى انتهاكات سياسة الجامعة وقانون التعدي على ممتلكات الغير.

كما واصل الطلاب المناصرون للقضية الفلسطينية اعتصامهم في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، لليوم السابع على التوالي، في ظل ضغوط تمارسها إدارة الجامعة ومستويات سياسية عدة لإنهاء الاعتصام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الأميركية أنه جرى اعتقال 133 من المحتجين على حرب غزة في حرم الجامعة.

وأعلنت جامعة كولومبيا الاثنين أن الدورات التدريبية في حرم الجامعة ستوفر خيارات افتراضية للطلاب عندما يكون ذلك ممكنا، مع الإشارة إلى السلامة كأولوية قصوى لهم. وقالت رئيسة الجامعة مينوش شفيق في رسالة إلى الطلاب إنها تشعر "بحزن عميق" لما يحدث في الحرم الجامعي.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة في أعقاب القبض على أكثر من 120 محتجا في حرم جامعة نيويورك في وقت متأخر أول أمس الاثنين، وفق متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك .

وقالت الشرطة إن سلطات الجامعة طلبت المساعدة، وإن المحتجين لم يتركوا أماكنهم بحلول الموعد النهائي الذي حددته الجامعة.

وألغت جامعة نيويورك حضور الطلاب أول أمس في محاولة لنزع فتيل التوتر في الحرم الجامعي وخشية أن يواجه الطلاب اليهود مضايقات محتملة.

وأثار المدافعون عن الحقوق المدنية، بمن فيهم اتحاد الحريات المدنية الأميركي، مخاوف تتعلق بحرية التعبير إزاء الاعتقالات.

كما ألقت شرطة نيويورك القبض على مجموعة من المتظاهرين من مجموعة أصوات يهودية من أجل السلام بعد تجمعهم خارج منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مطالبين بوقف توفير السلاح للكيان.