ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الأميركية

فلسطين اليوم

فاز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وجاء ذلك وفقاً لصحيفة "ذا هيل" الأميركية.

وبحسب الصحيفة ،حصل ترامب على 83.1% من الأصوات بعد معالجة 70% من أصوات المقترعين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وهزم ترامب، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة في كارولاينا الجنوبيّة.

وتظهر استطلاعات الرأي أنّ دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي وقتٍ سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "ABC News/ Ipsos" ونشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن أكبر سنا من أن يتمكّن من الترشّح لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وحقق الرئيسان الأميركيان الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، في 6 آذار/مارس الماضي، الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في جميع الولايات تقريباً.