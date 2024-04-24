مجلس الشيوخ الأميركي يقر حزمة مساعدات لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وتايوان

فلسطين اليوم

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح قانون مساعدات لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار.

وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وتايوان، تمهيداً لإرساله للرئيس الأميركي، جو بايدن، لتوقيعه ليصبح قانوناً.

من جانبه، قال بايدن في بيان له إنه سيوقع مشروع قانون المساعدات لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وتايوان اليوم الأربعاء.

وكانت وكالة "رويترز"، أكدت أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، قيمتها مليار دولار، وفق ما نقلت عن مسؤولين أميركيين.

وأوضحت الوكالة، أنّ الحزمة تُعَدّ الأولى التي سيتم الحصول عليها، من مشروع القانون المخصص لأوكرانيا و"إسرائيل" وتايوان.

وذكرت، نقلاً عن مسؤولين، أنّ حزمة المساعدات الأميركية تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز "ستينغر" وذخائر إضافية، لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية "155 ملم".

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة ذخائر مضادة للدبابات من نوع "تاو" و"جافلين"، وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة، بحسب "رويترز".

وقبل أيام، أيّد مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية، تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى كل من الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا وتايوان.