لبنان: مسيّرات المقاومة تستهدف عكا بدقة.. والصواريخ تصيب رويسات العلم والرادار

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنّها استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621"، في ثكنة "شراغا"، شمالي ‏مدينة عكا المحتلة.

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم المركّب بالمسيّرات الإشغالية ‏والانقضاضية على مقر لواء "غولاني" ووحدة "إيغوز" في عكا المحتلة، أصاب أهدافه بدقة.

وأظهرت مشاهد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي هروب المستوطنين من شاطئ عكا، بعد دوي صفّارات الإنذار.

من جهتها، أكّدت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ في الشمال، بعد إطلاق 3 مسيّرات من لبنان في اتجاه مستوطنة "نهاريا".