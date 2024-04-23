"جيش"الاحتلال يقرّ بمقتل رائد احتياط في المعارك شمالي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل رائد احتياط في المعارك الدائرة ضد المقاومة الفلسطينية، شمالي قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّ رائد الاحتياط هو من فرقة غزّة و"قصاص أثر" في اللواء الشمالي ضمنها.

وبمقتله، ترتفع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 606، وفق اعترافات "جيش" الاحتلال.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية فشل الاحتلال في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة، على الرغم من استمرارها نحو 7 أشهر.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنّه حتى مع تحوّل تركيز القتال بالتدريج، جنوبي القطاع، ظل شمالي غزة نقطة اشتعال في الحرب.