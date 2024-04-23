مسؤول أسبق لاستخبارات الاحتلال: هذا ما يلزمنا للمضي بالتطبيع مع السعودية

فلسطين اليوم

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يدلين، إنه من أجل المضي في اتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية،فيجب القيام بعدة خطوات.

وأوضح يادلين، أن "إسرائيل بحاجة إلى إعادة تأهيل دولي، وعلى المستوى الداخلي" وتابع: "علينا عقد صفقة ووقف الحرب على غزة، وشنحملة عسكرية على القطاع في وقت لاحق".

وأضاف عاموس يدلين أنه يجب على تل أبيب وقف القتال في الشمال وتقديم حل دبلوماسي.

وتابع قائلا: "بعد ذلك وبناء على الخطوتين السابقتين يجب المضي قدما في عملية تطبيع العلاقات مع السعودية".

ورأى بأن العدوان على غزة، وبعد 6 أشهر، سبب كل يوم ضررا لنا أكثر من الفائدة المتحققة منها.

وقال يادلين إن الاحتلال عاجز عن استعادة أسراه من غزة، وفوق ذلك انسحب من خانيونس جنوب قطاع غزة، وهناك رفض أمريكي للعملية،إضافة إلى أن المساعدات تتدفق و"بتنا اليوم في مواجهة مع الإيرانيين".