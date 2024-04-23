وزير الخارجية الإيرلندي: لدينا 40 مواطناً في غزة.. والفلسطينيون يواجهون شبح المجاعة

فلسطين اليوم

أفاد وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، بوجود 40 مواطناً إيرلندياً في قطاع غزة حتى الآن.

واعتبر مارتن أنّ "المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية"، مشيراً إلى أنّ %100 من الفلسطينيين في غزة يواجهون شبحالمجاعة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن، في وقت سابق، إنه يحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ووصول أوسع إلى المناطق في غزة، كييتغلّب على المجاعة في القطاع.

وضربت المجاعة سكان القطاع المحاصر، خاصةً في الشمال، بسبب استمرار القصف والحصار المطبق على كل جهات القطاع

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ولقي العديد من الرضّع والأطفال مصرعهم بسبب الجفاف، وسوء التغذية في شمال غزة تحديداً، بينما تستمر "إسرائيل" بمنع وصول فرقالإغاثة، بحسب برنامج الأغذية العالمي.