"وول ستريت جورنال": "إسرائيل" فشلت في اجتثاث حماس من شمالي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة، على الرغم مناستمرارها لنحو 7 أشهر.

وكشفت الصحيفة أن "إسرائيل" التي أرادت إخراج حماس من غزة "لم تنجح حتى في اجتثاثها من شمالي القطاع"، حيث تواصل المقاومةالفلسطينية التصدي للعدوان وقوات الاحتلال لليوم الـ 200.

وبيّنت أنّ تجدّد القتال في المناطق التي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي "تطهيرها إلى حدٍ كبير من حماس في السابق" (المناطقالشمالية من قطاع غزة)، هو بمثابة مثال واقعي لصعوبة تعزيز المكاسب بالنسبة لـ "إسرائيل"، التي تستعد لهجوم في رفح جنوبي القطاع.

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أنّ شمالي قطاع غزّة "مثّل أول ساحة في الحرب"، مشيرةً إلى أنّ "آلاف المقاتلين الفلسطينيين لا يزالونموجودين هناك"، إضافة إلى 300 ألف شخص "لا يزالون يعيشون هناك"، وفق ما نقلت عن مسؤول إسرائيلي.

من جهته، علّق نائب القائد السابق في "جيش" الاحتلال والذي أشرف على العمليات في غزة، أمير أفيفي، على تجدّد القتال بالقول: "إنالتحدي الكبير ليس الجزء الأول من المعركة، بل عندما تتوسّع قواتك على نطاق كامل وتسيطر على منطقة ما. التحدي هو الحفاظ على تلكالسيطرة وتعميقها"، مؤكداً "إنها حرب من نوع مختلف".

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أنّه حتى مع تحوّل تركيز القتال تدريجياً جنوبي القطاع، ظل شمال غزة نقطة اشتعال عنيدة في الحرب.

واعترفت الصحيفة أنّ مقاتلي حماس "أعادوا تجميع صفوفهم في وحدات أصغر، وتحوّلوا إلى تكتيكات حرب العصابات".

وفي وقت سابق، أقرّت إذاعة "جيش" الاحتلال، أنّ الصواريخ التي استهدفت فيها المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزّة أُطلقت منشمالي القطاع.

وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قنصها جندياً إسرائيلياً في بيت حانون، شمالي القطاع،ودكّهاتجمّعاً لقوات الاحتلال المتوغّلة بقذائف "الهاون".

واستهدفت القسّام جرافة عسكرية إسرائيليةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105" في المنطقة نفسها.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ "آر بي جي" في محور قتال في مدينة بيت حانون.