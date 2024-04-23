الشعبية: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن 7 أكتوبر يتبنى الرواية الإسرائيلية

فلسطين اليوم

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، رغم ما تضمنه من أكاذيب واتهامات مغرضة بحق المقاومة وتبني للرواية الإسرائيلية؛ إلا أنه في الوقت ذاته يدين الإدارة الأمريكية نفسها.

وأوضحت الجبهة، في بيان ورد وكالة "صفا" يوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية حين تشير في تقريرها حول "حدوث عمليات استهداف وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع"، تتناسى أنها من دعمت هذا الكيان الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة التي استخدمها في القيام بهذه عمليات، كما أنها وفرت الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال لمواصلة هذه الجرائم.

ونوهت إلى أن "ما تضمنه التقرير من إساءات واتهامات للمقاومة بارتكاب ما أسمتها "جرائم" في يوم السابع من أكتوبر، هي أكاذيب لم ولن تنطلي على أحد، وتم تكذيبها، حتى من بعض وسائل الإعلام الغربية المؤيدة للكيان الإسرائيلي".

وأكدت الجبهة أن "محاولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، التهرب من الاتهامات لأمريكا بتبني سياسة معايير مزدوجة بخصوص ما يجري في فلسطين، هي محاولة ساذجة للهروب من هذه الحقيقة، والتي أصبحت مكشوفة أمام العالم والشارع الأمريكي خصوصاً، وأن هذه السياسة المعادية والمنحازة لا تقتصر على الموقف السياسي؛ بل على التورط المباشر في حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني".