وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في جنين

فلسطين اليوم

شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونُظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين أمام دوار سينما جنين، بمشاركة مدير نادي الأسير منتصر سمور، والأطر النسوية وأسرى محررين.

وحمّل المشاركون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وطالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام، والإفراج عن جميع المعتقلين.

وقالت هيفاء عبيدي زوجة الأسير علي القيسي، وشقيقة الأسير أمجد عبيدي لـ"وفا"، إن زوجها محكوم بالسجن 21 عاما، وشقيقها 23 عاما، ومنذ فترة طويلة والعائلة محرومة من زيارتهما.

وناشدت عبيدي كل المؤسسات الإنسانية وأحرار العالم، الضغط على سلطات الاحتلال والعمل على الإفراج عنهما.

من جهتها، طالبت والدة الأسير شادي السوقية المحكوم بالسجن 30 عاما، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن ابنها وعن جميع المعتقلين.

ورفع المشاركون صور المعتقلين واللافتات الداعية إلى الوقوف لجانبهم، وسط هتافات داعمة لهم.