لبنان: المقاومة تستهدف مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة ايغوز شمال عكا

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها نفذت هجوماً جويا مركبا بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.

وأشارت المقاومة في بيان إلى أن ‫الهجوم الجوي على شمال عكا اصاب اهدافه ‫بدقة ويأتي ردا على العدوان على عدلون واغتيال احد المجاهدين.

وسبق الهجوم استهداف طائرة مسيّرة سيارة في منطقة ابو الاسود شمال الليطاني جنوب لبنان ما أدى إلى ارتقاء شهيد.

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد المجاهد حسين علي عزقول “هادي” مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يمكن رؤية أدخنة تتصاعد شمال حيفا بعد دوي صفارات الإنذار.

وقال المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دورون كوروش إن: 200 ألف إسرائيلي في الملاجئ بالشمال بعد إطلاق 3 مسيّرات فوق نهاريا.

وأضاف كوروش : "في عيد الفصح العام الماضي تم إطلاق وابل من الصواريخ على شلومي وسقطت صواريخ، واليوم إطلاق عدد من المسيّرات، لقد بدأ تدهور الوضع الأمني في الشمال منذ ذلك الوقت، واليوم الأمر يزداد سوءاً".

وفي بيان منفصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏