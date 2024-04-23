8430 حالة اعتقال في الضّفة خلال 200 يوم من العدوان

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 8430 حالة اعتقال تم رصدها في الضفة الغربية المحتلة خلال 200 يوم من العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن المؤسسات تمكّنت في إطار متابعتها توثيق ما لا يقل 8430 حالة اعتقال في الضّفة -بما فيها القدس- بعد السابع من أكتوبر، وشملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، من بينهم 280 سيدة وفتاة، ويشمل ذلك النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء اللواتي اعتقلنّ من الضّفة ويحملن هويات تشير إلى أنهن سكان غزة.

كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540 طفلا، علمًا أنّ حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

ولفت النادي إلى أن غالبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم للاعتقال الإداريّ، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أنّ عددهم يقدر بالآلاف، فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحيّة.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أبريل/نيسان الحالي، أكثر من 9500 أسيرا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 3660 أسيرا، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين" 849 أسيرا، وفقًا لما أعلنت عنه إدارة السجون، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون.

ونبه النادي إلى عمليات الاعتقال الواسعة التي تجري في الأراضي المحتلة عام 1948، وتحديدًا على خلفية ما يسمى "التحريض".