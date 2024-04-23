سرايا القدس تقصف "سديروت" و "نيرعام" بالصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصف بالصواريخ مستوطنتي " سديروت" و "نيرعام" ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة لليوم الـ200 على التوالي

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن أربعة صواريخ أطلقت باتجاه سديروت من شمال قطاع غزة.

وقالت بلدية سديروت إن أربعة صواريخ أطلقت على المدينة، وإن مستودعا لأحد المنازل أصيب بإطلاق النار واشتعلت فيه النيران. كما جاء في إعلان البلدية أن قوات الإطفاء والإنقاذ متواجدة في المكان، ولم تقع إصابات.

فيما زعم جيش الاحتلال ان القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه سديروت.