وزير خارجية إيران: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا مؤسفة وغير قانونية

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد طهران على خلفية ردها على هجوم ااحتلال على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق "مؤسفة"، مؤكدا أن إيران مارست حقها في الدفاع عن النفس.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة على منصة إكس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بمسؤولية ويفرض عقوبات على "إسرائيل".

وتابع "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر بسرعة فرض المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور".

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه من المؤسف أن تواصل "إسرائيل" ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من خلال جرائم الحرب المختلفة والهجمات الصاروخية والتجويع، في حين لا يعدو رد فعل الاتحاد الأوروبي على مثل هذه الجرائم مجرد كلمات جوفاء.

وأضاف "على الاتحاد الأوروبي ألا يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء النظام الإسرائيلي المجرم".

وأمس الاثنين، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على إيران عقب الهجوم الذي شنته على إسرائيل بالمسيّرات والصواريخ قبيل منتصف أبريل/نيسان الجاري.

ويتضمن توسيع العقوبات الموافقة على تمديد الإجراءات التي تفرض قيودا على صادرات طهران من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى وكلائها في المنطقة وإلى روسيا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متعددة على إيران على خلفية برنامجها النووي، ولأسباب أخرى منها ما قال الاتحاد إنه يتعلق بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" ترتكبها طهران، كما يعاقبها لتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض مزيد من العقوبات على إيران، ودعت العديد من دول الاتحاد إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل الصواريخ وعمليات نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.