أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلتقون غالانت

فلسطين اليوم

تظاهر عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ومعهم مئات من المتضامنين قبالة منزل رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" في قيساريا جنوب حيفا، واتهموه بعرقلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم.

ودعا المتظاهرون إلى تنحي نتنياهو عن منصبه، قائلين إنه فشل في إدارة الحرب وفي استعادة المحتجزين، وإنه لا يمكن أن يبقى على رأس السلطة.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن تحركات مماثلة نظمها ذوو الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسط اتهامات من المعارضة لنتنياهو بعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لأغراض سياسية.

من جهة أخرى التقى عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بعد أن طالبت العائلات بعقد لقاء مع أعضاء مجلس الحرب لإطلاعهم على مستجدات ملف الأسرى.

وقالت والدة أحد الأسرى إن ما سمعته العائلات خلال اللقاء عمليا هو أنه لا يوجد حل، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تعرف كيف تعيد الأسرى.

وأضافت أنها تشعر باليأس من القيادات الحالية، ودعتهم إلى تقديم استقالاتهم، وإتاحة المجال لقيادة أخرى قد تكون قادرة على تقديم حلول.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة و"إسرائيل"، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 محتجزا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت كتائب القسام مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.