الصحة بغزة: 32 شهيدا و59 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 34183 والإصابات إلى 77143 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي الإحصائي، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن استشهاد32 مواطنا وإصابة 59 آخرين.

وأكدت الصحة أن آلاف الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات،و يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم