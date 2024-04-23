في اليوم الـ200 للعدوان.. شهداء وإصابات في قصف الاحتلال قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ200 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات على مناطق القطاع.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

كما تواصل القصف المدفعي العنيف من مدفعية ودبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي على احياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء على الأقل، ونحو 10 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ووقوع إصابات في صفوف المواطنين نقلوا جراءها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإطلاق نار بشكل مكثف من آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.