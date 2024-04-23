الاحتلال يحول منزلين لنقطة عسكرية في قرية جلبون شرق جنين

فلسطين اليوم

ستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على منزلين، في قرية جلبون شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ودهمت منزلي المواطنين مصطفى سليمان أبو الرب، وليث أحمد أبو الرب واستولت على سطحي المنزلين، وحولتهما إلى نقطة عسكرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، ودهمت عددا من أحيائها.