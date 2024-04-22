بعد جامعة "كولومبيا".. "ماساتشوستس" و"إيمرسون" تبدآن الاعتصام دعماً لغزة

فلسطين اليوم

نقل موقع "سي بي أس" الإخباري، اليوم، قيام عشرات الطلاب، من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، جامعة "إمرسون"، بنصب الخيامفي الحرم الجامعي في كامبريدج وبوسطن، ليلة الأحد، للاحتجاج على الحرب الدائرة في غزة.

وأتى هذا الفعل بإلهام من الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، التي سبقتهم بنصب مخيم دائم، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي يتعرّضلها سكان قطاع غزة.

وطالب تلاميذ "ماساتشوستس"، إدارة الجامعة، بقطع كل علاقاتها البحثية مع "الجيش" الإسرائيلي، كما طالب تلاميذ "إيمرسون" أنتدعم الجامعة "تحرير فلسطين".

وكانت جامعة كولومبيا قد أوقفت، مطلع آذار/مارس الفائت، وبشكل منافٍ لحرية الرأي والتعبير، مجموعتي "طلاب من أجل العدالة فيفلسطين" (SJP) و"الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن نظّمتا ما وصفته الجامعةبـ"احتجاجات غير مصرّح بها"، بحجّة سلامة الحرم الجامعي.