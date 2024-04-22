صحة غزة: اجتياح إسرائيل لرفح يقضي على ما تبقى من المنظومة الصحية

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، من تنفيذ إسرائيل تهديدات اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع، مما "يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي".

وقالت الوزارة، في بيان: "نحذر من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح محافظة رفح يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من اي خدمات صحية".

وتابعت: "انهيار منظومة العمل الصحي سيعرض المئات من السكان لخطر الموت".