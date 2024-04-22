تقرير...بلغ إنفاق إسرائيل العسكري نحو 27.5 مليار دولار بالحرب على قطاع غزة

فلسطين اليوم

قفزت قيمة الإنفاق العسكري الإسرائيلي، بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي في 2023 إلى 27.5 مليار دولار، مدفوعة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله اللبناني.

جاء ذلك في تقرير الإنفاق العسكري العالمي، الصادر، الإثنين، عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، وأظهر أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ في 2023 نحو 2.443 تريليون دولار، بزيادة 6.8 بالمئة عن 2022.

وقال التقرير: "نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي -وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية- بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار في 2023".

وأضاف: "وكانت الزيادة في الإنفاق مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة، منذ أكتوبر/تشرين أول 2023".

وفي الشرق الأوسط ككل، زاد الإنفاق العسكري بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 200 مليار دولار في 2023؛ وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي شهدته المنطقة خلال العقد الماضي.

وتعكس الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط، الوضع المتغير بسرعة في المنطقة -من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية إلى اندلاع حرب في غزة-، وفق التقرير.

ويقوم "SIPRI" بمراقبة التطورات في الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، ويحتفظ بمصدر البيانات الأكثر شمولاً واتساقا والمتاح للجمهور حول الإنفاق العسكري على مستوى الدول.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".