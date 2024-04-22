"رويترز" عن مسؤول أميركي: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

فلسطين اليوم

أفاد مدير مكتب "رويترز" في العراق، تيمور أزهري، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول أميركي، أنه تم استهداف قاعدة عين الأسد الأميركيةفي العراق، عبر هجوم بطائرة مسيّرة.

وذكر أزهري أنّه لم ترد أيّ أنباء عن وقوع إصاباتٍ أو أضرار، مشيراً إلى أنّ هذا الهجوم هو الثاني ضد القوات الأميركية في العراق في أقلّمن 24 ساعة.

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، قد بحث، الأسبوع الماضي، مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في "البنتاغون" مقترحات جدول زمني، لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وشدّد السوداني، على أنّ الأجهزة الأمنية العراقية اليوم على مستوى عالٍ من الجاهزية للقيام بمهامها، مؤكّداً "بدء العمل نحو علاقة شراكةمن خلال اللجنة التنسيقية العليا لتقييم الموقف العسكري ومخاطر داعش، وقدرات الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مقترحات تتعلّق بجدولزمني لإنهاء مهمة التحالف".

من جانبه، أكّد أوستن "الالتزام" بما يقوم به العراق في مواجهة الإرهاب، معبّراً عن تطلّع بلاده إلى "إقامة علاقة أمنية مستدامة مع العراق".

وفي وقتٍ سابق، أكّدت المقاومة الإسلامية في العراق، أن لا قيمة لاستبدال الاحتلال الأميركي لمسمّياته تارةً بـ"تحالف"، وأخرى بـ"شراكةأمنية مستدامة"، أو غيرها، "ما دامت قواته المحتلة جاثمةً على صدر العراق الجريح، تستبيح سيادته، وتنتهك أجواءه، وتسيطر على القرارالأمني فيه".