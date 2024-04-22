59 شهيدا و1335 معتقلا في القدس بعد 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

وثّقت محافظة القدس استشهاد 59 مواطنًا فلسطينيًا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال في مدينة القدس، بينهم 20 طفلًا، إلى جانب أكثر من 500 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وأوضحت في التقرير السنوي الذي يرصد انتهاكات الاحتلال، اليوم الإثنين، أن 8 مواطنين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال على أرض القدس، بينهم طفل.

ورصد التقرير 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز في العديد من نقاط التماس التي تشهد مواجهات شبه يومية.

ونوه التقرير الرسمي إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتقى الأسيران المقدسيّان المحرران المبعدان عن مدينة القدس إلى غزة عبد الناصر داوود حليسي (64 عامًا)، وشقيقه طارق داوود الحليسي (57 عامًا)، وجميع أفراد عائلتيهما، والمحرر المبعد عن القدس محمد إبراهيم حمادة (46 عامًا).

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال تُواصل، حتى نهاية العام 2023 الماضي، احتجاز جثامين 35 شهيدًا مقدسيًا في ثلاجات الشرطة ومقابر الأرقام.

وحول اعتداءات المستوطنين، نبهت إلى أنه خلال العام 2023، رصدت محافظة القدس نحو 225 اعتداءً للمستوطنين؛ منها 50 اعتداءً بالإيذاء الجسدي.

وأفادت محافظة القدس، في تقرير لها رصد جرائم وانتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة 7 أكتوبر الماضي، باعتقال الاحتلال لـ 1335 مواطنًا، بينما أصدر 166 حكمًا بالسجن الفعلي.

وذكرت أنه "خلال العام 2023، جرى رصد نحو 3081 حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس؛ ومن بين المعتقلين 318 طفلًا و135 سيدة".

وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت 86 قرارًا بالحبس المنزلي (من بعد 7 أكتوبر) بحق مواطنين فلسطينيين من مدينة القدس من أصل 316 قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال عام 2023.

وأصدرت سلطات الاحتلال 740 قرار إبعاد خلال العام الماضي (منها 69 قرارًا بالإبعاد عن المدينة المحتلة بعد 7 أكتوبر)، ومن بين تلك القرارات 561 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، بالإضافة لـ 6 قرارات "منع سفر" بعد 7 أكتوبر من أصل 38 قرارًا إجمالي ما أصدر خلال عام 2023.

ونبهت إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال العام الماضي 330 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 153 حكمًا بالاعتقال الإداري، بالإضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدًا تزيد من معاناة أسرهم".