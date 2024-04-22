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الاحتلال يقصف مستشفى العودة بالنصيرات
أفاد مستشفى العودة بالنصيرات، اليوم الاثنين، بتعطل منظومة الطاقة الشمسية المزودة له بالكهرباء، بعد استهدافه من الاحتلال فجر اليوم.
وأكد المستشفى أن استهداف الاحتلال أدى إلى تلف كبير في خزانات المياه والوقود والمصعد الكهربائي.
واستهدف الاحتلال، فجر اليوم، مقر إدارة مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة مرتين.
ودان المستشفى الاستهداف معتبرا أنه "مباشر خصوصا أن إحداثيات موقع المستشفى معلومة ومعروفة للأطراف كافة".