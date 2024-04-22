مستوطنون يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وذلك بالتزامن مع بدء الاحتفالات بـ "الفصح العبري".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين، يرافقهم عناصر من شرطة الاحتلال، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة، قبل أن تُغلق شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين معلنة انتهاء فترة الاقتحامات الأولى.

وفي ذات السياق، دعت جماعات الهيكل أنصارها للاحتشاد اليوم الإثنين الساعة 10:30 ليلاً استعداداً لمحاولة اقتحام المسجد الأقصى منتصف الليل لذبح القرابين داخل المسجد، وأعلنت عن جائزة قدرها 50 ألف شيكل لمن يتمكن من تنفيذ هذا الطقس داخل الأقصى طوال فترة العيد.

ووجه 15 حاخاماً يهودياً رسالة لمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولمكتب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير يطالبونهما بضرورة السماح للمستوطنين بذبح قرابين الفصح العبري داخل المسجد الأقصى ابتداءً من منتصف ليلة اليوم الإثنين وحتى غروب شمس الغد في اليوم الأول من "عيد الفصح العبري".

يُذكر أنّ المسجد الأقصى على موعد مع عدوان جديد يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، مع حلول "عيد الفصح" العبري الذي يعد واحدا من أسوأ مواسم الاقتحامات الجماعية لـ "الأقصى".

وتحشد جماعات "الهيكل" أنصارها قبل حلول "عيد الفصح" كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الأقصى، في وقت يعيش فيه فلسطينيو القدس أياما عصيبة.