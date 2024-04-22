الصحة: 54 شهيدًا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34151 شهيدًا و77084 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.